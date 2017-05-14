Алекс: Болельщики «Спартака» во всем мире заслужили победу в чемпионате
Бывший капитан «Спартака» бразильский полузащитник Алекс прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.
- Боже мой! Чемпионство «Спартака» - это великолепная новость. Болельщики клуба во всем мире заслужили эту победу, я поздравляю их всех. Конечно, я помню Комбаровых, с которыми мы играли, и вообще, я всегда помню о «Спартаке»! Меня расстраивает только одно - то, что я так и не стал чемпионом России с красно-белыми, - заявил Алекс.
Напомним, «Спартак» обеспечил себе золотые медали чемпионата России уже после 27-го тура.
Алекс выступал за «Спартак» с 2009 по 2011 год. За это время он провел за столичную команду 54 матча и забил 15 мячей.
Матч
Голы
Самедов 50 (0:1).
Состав
Амкар: Хомич, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Гол, Гиголаев (Прокофьев, 86), Баланович (Костюков, 60), Комолов (Салугин, 78), Бодул, Гасилин
Спартак: Селихов, Боккетти, Тигиев, Джикия, Кутепов, Ананидзе, Глушаков (Тимофеев, 72), Леонтьев, Самедов, Мельгарехо (Промес, 58), Адриано (Зе Луиш, 58)
Предупреждения:
Занев, 76 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция