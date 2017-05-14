Алекс: Болельщики «Спартака» во всем мире заслужили победу в чемпионате

Бывший капитан «Спартака» бразильский полузащитник Алекс прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.

- Боже мой! Чемпионство «Спартака» - это великолепная новость. Болельщики клуба во всем мире заслужили эту победу, я поздравляю их всех. Конечно, я помню Комбаровых, с которыми мы играли, и вообще, я всегда помню о «Спартаке»! Меня расстраивает только одно - то, что я так и не стал чемпионом России с красно-белыми, - заявил Алекс.

Напомним, «Спартак» обеспечил себе золотые медали чемпионата России уже после 27-го тура.





