Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 2 ОТОттава
Формула-1  Гран-при Испании. Гонка
Футбол  Ростов- : -Рубин
Футбол  Томь- : -Терек
Футбол  Уфа- : -Анжи
Хоккей  Швейцария- : -Финляндия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Алекс: Болельщики «Спартака» во всем мире заслужили победу в чемпионате

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Бывший капитан «Спартака» бразильский полузащитник Алекс прокомментировал победу красно-белых в чемпионате России.

- Боже мой! Чемпионство «Спартака» - это великолепная новость. Болельщики клуба во всем мире заслужили эту победу, я поздравляю их всех. Конечно, я помню Комбаровых, с которыми мы играли, и вообще, я всегда помню о «Спартаке»! Меня расстраивает только одно - то, что я так и не стал чемпионом России с красно-белыми, - заявил Алекс.

Напомним, «Спартак» обеспечил себе золотые медали чемпионата России уже после 27-го тура.

Алекс выступал за «Спартак» с 2009 по 2011 год. За это время он провел за столичную команду 54 матча и забил 15 мячей.

Матч

Амкар - Спартак - 0:1 (0:0)

Голы

Самедов 50 (0:1).

Состав

Амкар: Хомич, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Гол, Гиголаев (Прокофьев, 86), Баланович (Костюков, 60), Комолов (Салугин, 78), Бодул, Гасилин

Спартак: Селихов, Боккетти, Тигиев, Джикия, Кутепов, Ананидзе, Глушаков (Тимофеев, 72), Леонтьев, Самедов, Мельгарехо (Промес, 58), Адриано (Зе Луиш, 58)

Предупреждения:

Занев, 76 - нет

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция





Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Артем Дзюба: Тяжело, когда понимаешь, что чемпион уже другойФорвард «Зенита» Артем Дзюба после матча 28-го тура премьер-лиги с «Крыльями Советов» (3:1) на стадионе «Металлург» в Самаре рассказал, как в клубе восприняли чемпионство «Спартака».РФПЛ. 28-й тур. «Томь» примет «Терек», «Уфа – «Анжи» и другие матчиВсе матчи чемпионата России по футболу на сайте «Советского спорта».Вакханалия в Перми, Бердыев – в «Рубине» и интервью Шнура (видео)Вакханалия в Перми, Бердыев – в «Рубине» и интервью Шнура (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Маринато Гилерме: Лоськов – величайший футболист в истории «Локомотива»Голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме поделился впечатлениями от прощального матча Дмитрия Лоськова, в котором железнодорожники разгромили «Оренбург» (4:0).«Ростов» – «Рубин». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Ростов» сыграет с «Рубином».«Уфа» – «Анжи». Начало текстовой трансляции в 16:30 (мск)В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Уфа» сыграет с «Анжи».«Томь» – «Терек». Начало текстовой трансляции в 12:00 (мск)В матче 28-го тура чемпионата России по футболу «Томь» сыграет с «Тереком».Ари: Я очень рад, что мы победили и что я забил два голаНападающий «Локомотива» Ари поделился впечатлениями от игры с Дмитрием Лоськовым в матче 28-го тура чемпионата России против «Оренбурга» (4:0).Как уйти красиво: 10 рецептов от Дмитрия Лоськова (ФОТОГАЛЕРЕЯ)Как уйти красиво: 10 рецептов от Дмитрия Лоськова (ФОТОГАЛЕРЕЯ)10 рецептов успеха от Дмитрия Лоськова, который сегодня провел матч против «Оренбурга».Дмитрий Лоськов: Могу ли сыграть снова? Хватит, теперь время молодыхДмитрий Лоськов: Могу ли сыграть снова? Хватит, теперь время молодыхЛегендарный полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов поделился впечатлениями от установленного рекорда в матче с «Оренбургом» (4:0).Дмитрий Лоськов: Волновался перед выходом на полеПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов признался, что испытывал волнение перед выходом на поле в матче с «Оренбургом» (4:0).Юрий Семин: Рад, что «Локомотив» правильно проводил Лоськова. Ну и меня поздравил!Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от победы своей команды над «Оренбургом» (4:0).Юрий Семин: Может быть, Лоськов захочет и дальше игратьГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин после уверенной победы над «Оренбургом» в матче 28-го тура РФПЛ высказал мнение об игре 43-летнего Дмитрия Лоськова.Роберт Евдокимов: Восхищен «Локомотивом» и как они попрощались с ЛоськовымНаставник «Оренбурга» Роберт Евдокимов прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура РФПЛ против московского «Локомотива» (0:4).Роберт Евдокимов: Вышли с настроением в футбольчик поигратьГлавный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов после крупного поражения в матче 28-го тура РФПЛ от московского «Локомотива» (0:4) посетовал на отсутствие у подопечных должной концентрации на игру.Машина времени. Как «Локомотив» и Лоськов вернули нас в прошлоеМашина времени. Как «Локомотив» и Лоськов вернули нас в прошлоеМосковский «Локомотив» победил «Оренбург» (4:0). О возвращении в прошлое, рекорде Дмитрия Лоськова.«Локомотив» разгромил «Оренбург» в прощальном матче ЛоськоваФутболисты московского «Локомотива» в домашнем матче 28-го тура чемпионата России уверенно обыграли «Оренбург».Братья Миранчуки впервые сыграли вместе в РФПЛБратья Алексей и Антон Миранчуки впервые сыграли вместе в чемпионате России.Разгром в Кельне, рекорд в Черкизово и чемпионская поступь в Перми. Главные новости дняРазгром в Кельне, рекорд в Черкизово и чемпионская поступь в Перми. Главные новости дня«Советский спорт» представляет главные новости субботы.РФПЛ. Гол Самедова, дубли Дзюбы и Ари. Видео всех голов дня«Советский спорт» предлагает Вам ознакомиться с голами, забитыми в субботу.
Хоккей
Видео дня: Малкин забросил шайбу вратарю между щитков, находясь к нему спиной
Хоккей
«Питтсбург» дома уступил «Оттаве», Малкин забросил одну шайбу
Футбол
Пике доставлен в больницу из-за проблем с желудком
Футбол
Пепе перейдет из «Реала» в «Интер»
все новости
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Рафаэл Мескини Алекс
Рафаэл Мескини Алексвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости