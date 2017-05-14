Федор Емельяненко: Не жалею о том, что не выступаю в UFC

Легендарный российский тяжеловес Федор Емельяненко не жалеет о том, что он выступает в промоушене Bellator.

- Сейчас у меня контракт с Bellator, я там буду работать. Не могу параллельно выступать в UFC, но об этом абсолютно не жалею, - заявил Емельяненко.

Ближайший поединок Федор Емельяненко проведет 24 июня против американца Мэтта Митриона в рамках контракта с Bellator. Бой состоится в Нью-Йорке. Миочич победил дос Сантоса и защитил титул UFC в тяжелом весе











