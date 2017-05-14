Симона Халеп: Я показала, что стала новой Симо, которая больше не сдается

Восьмая ракетка мира Симона Халеп после победы на турнире WTA Mutua Madrid Open в Мадриде рассказала о том, что возобновила работу с тренером Дарреном Кейхиллом.

«Теперь я наконец-то могу говорить об этом. Сегодня я поблагодарила Даррена за то, что он вернулся. После Майами он перестал работать со мной, потому что его не устроила моя игра. И дело было не в поражении, а в моем отношении – он почувствовал, что я сдалась. Поэтому я начала серьезно работать над своим настроем и психологией.

Сегодня я показала, что это уже новая Симо, которая больше не сдается, даже если проигрывает равный второй сет. Я горжусь, что смогла поменяться за такое короткое время. Теперь я просто хочу продолжать работать, чтобы стать еще сильнее. Я не хочу терять это, потому что иначе могу терять самообладание на корте. А мне нужно сохранять спокойствие: в этом случае я вижу, что происходит в игре и что делает мой соперник. Так я могу играть лучше», – приводит слова Халеп официальный сайт WTA.

Напомним, накануне 25-летняя Халеп выиграла свой 15-й титул в карьере, обыграв в финале Кристину Младенович (7:5, 6:7 (5:7), 6:2).