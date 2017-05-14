Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 2 ОТОттава
Формула-1  Гран-при Испании. Гонка
Футбол  Ростов- : -Рубин
Футбол  Томь0 : 0Терек
Футбол  Уфа- : -Анжи
Хоккей  Швейцария- : -Финляндия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кристина Младенович: Я не хочу объяснять поражение тем, что у меня болит поясница

Источник:  WTAКомментарии

17-я ракетка мира Кристина Младенович после финала турнира WTA Mutua Madrid Open в Мадриде с Симоной Халеп из Румынии (5:7, 7:6 (7:5), 2:6) не стала списывать свое поражение на травму поясницы.

«У меня небольшое растяжение, болит тут и там. Но я старалась не показывать и не думать об этом. Я старалась бороться через боль, продолжать получать удовольствие от игры, биться до конца и отдавать все, что у меня есть.

Мы провели удивительный финал. И я не хочу говорить о травме поясницы, ссылаясь на нее и объясняя этим то, что мне не удалось выиграть матч», – приводит слова Младенович официальный сайт WTA.

Отметим, что в воскресенье французской теннисистке исполнилось 24 года.

Матч

Младенович К. (Франция) - Халеп С. (Румыния) - 5:7, 7:6, 2:6

Место и дата

13 мая 20:30, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мария Шарапова: Первая победа в Риме помогла мне выиграть Roland GarrosРоссийская теннисистка Мария Шарапова перед стартом турнира WTA Internazionali BNL d'Italia в Риме вспомнила, как впервые победила в столице Италии.Кристина Младенович: С первых дней турнира Шарапова ни с кем даже не поздороваласьФиналистка теннисного турнира WTA в Штутгарте Кристина Младенович о полуфинальном матче с Марией Шараповой.Симона Халеп: Я показала, что стала новой Симо, которая больше не сдаетсяВосьмая ракетка мира Симона Халеп после победы на турнире WTA Mutua Madrid Open в Мадриде рассказала о том, что возобновила работу с тренером Дарреном Кейхиллом.Халеп обыграла Младенович в финале турнира в МадридеРумынская теннисистка Симона Халеп переиграла француженку Кристину Младенович в финальном матче представительного турнира WTA в Мадриде.Вихлянцева проиграла Дуке-Мариньо на турнире в РимеМатч первого раунда квалификации турнира WTA в Риме (Италия) между россиянкой Натальей Вихлянцевой и колумбийкой Марианой Дуке-Марино завершился победой колумбийской теннисистки. Итоговый счет матча - 7:6 (4), 7:5 в пользу Дуке-Марино.Кузнецова уступила Младенович в полуфинале турнира в МадридеМатч 1/2 финала турнира WTA в Мадриде (Испания) между россиянкой Светланой Кузнецовой и француженкой Кристиной Младенович завершился победой французской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (4) в пользу Младенович.Шарапова сыграет с Макхэйл в первом круге турнира в РимеСостоялась жеребьевка турнира WTA в Риме (Италия). Свою соперницу узнала российская теннисистка Мария Шарапова.Халеп обыграла Севастову и вышла в финал турнира в МадридеМатч 1/2 финала турнира WTA между румынкой Симоной Халеп и латвийкой Анастасией Севастовой завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:2, 6:3 в пользу Халеп.Анастасия Севастова: Даже я сама не ожидала от себя таких результатов22-я ракетка мира Анастасия Севастова после выхода в ½ финала турнира WTA Mutua Madrid Open в Мадриде призналась, что не рассчитывала на такие результаты после возобновления карьеры.Кристина Младенович: После того как мы встали в пару, Кузнецова говорит, что я ей помогаю17-я ракетка мира Кристина Младенович после победы над Сораной Кырстей из Румынии (6:4, 6:4) в ¼ финала турнира WTA Mutua Madrid Open высказалась о Светлане Кузнецовой.Светлана Кузнецова: В первом сете я могла сделать больше брейковДевятая ракетка мира Светлана Кузнецова подвела итоги матча ¼ финала турнира WTA Mutua Madrid Open в Мадриде с Эжени Бушар из Канады (6:4, 6:0).Кузнецова обыграла Бушар и вышла в полуфинал турнира в МадридеРоссиянка Светлана Кузнецова стала последней полуфиналисткой турнира WTA, который проходит в Мадриде.Севастова вышла в полуфинал в Мадриде и сыграет с Халеп22-я ракетка мира Анастасия Севастова вышла в полуфинал турнира WTA Mutua Madrid Open в Мадриде.Бушар стала соперницей Кузнецовой по четвертьфиналу турнира в МадридеКанадская теннисистка Эжени Бушар пробилась в четвертьфинал турнира в Мадриде, призовой фонд которого составляет более 5,4 миллиона долларов.Севастова вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде22-я ракетка мира Анастасия Севастова выиграла у Лары Арруабаррены из Испании в матче третьего круга турнира WTA Mutua Madrid Open.Кузнецова обыграла Ван Цян из Китая и вышла в четвертьфинал турнира в МадридеРоссийская теннисистка Светлана Кузнецова, одолев представительницу Китая Ван Цян, вышла в четвертьфинал турнира в Мадриде (6:4, 7:5.).Мартина Навратилова: Игрокам пора оставить в покое Шарапову, она отбыла свою дисквалификациюЭкс-первая ракетка мира Мартина Навратилова высказалась в поддержку российской теннисистки Марии Шараповой.«Ювентус» в финале ЛЧ, отставка тренера «Интера» и забавный конкурс от Промеса. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра среды.Макарова и Веснина проиграли во втором круге турнира в Мадриде в парном разрядеРоссийский дуэт теннисисток Екатерина Макарова и Елена Веснина не смог выйти в четвертьфинал турнира в Мадриде в парном разряде, проиграв представительницам Испании Аранче Парра-Сантонхе и Сильвии Солер-Эспиносе.Халеп обыграла Винчи во втором круге турнира в МадридеРумынская теннисистка Симона Халеп взяла верх над итальянкой Робертой Винчи во втором круге турнира в Мадриде.
MMA
Федор Емельяненко: Не жалею о том, что не выступаю в UFC
Футбол
Алекс: Болельщики «Спартака» во всем мире заслужили победу в чемпионате
Хоккей
Ги Буше: У «Оттавы» многое получилось, но это только первый матч. Не надо обольщаться
MMA
Миочич победил дос Сантоса и защитил титул UFC в тяжелом весе
все новости
Кристина Младенович
Кристина Младеновичвсе новости
Симона Халеп
Симона Халепвсе новости
Mutua Madrid Open
Mutua Madrid Openтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
WTA Tour
WTA Tour