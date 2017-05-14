Кристина Младенович: Я не хочу объяснять поражение тем, что у меня болит поясница
17-я ракетка мира
Кристина Младенович после финала турнира WTA Mutua Madrid Open в Мадриде
с Симоной Халеп из Румынии (5:7, 7:6 (7:5), 2:6) не стала списывать свое
поражение на травму поясницы.
«У меня небольшое растяжение, болит тут и там. Но я старалась не показывать и не думать об этом. Я старалась бороться через боль, продолжать получать удовольствие от игры, биться до конца и отдавать все, что у меня есть.
Мы провели удивительный финал. И я не хочу говорить о травме поясницы, ссылаясь на нее и объясняя этим то, что мне не удалось выиграть матч», – приводит слова Младенович официальный сайт WTA.
Отметим, что в воскресенье французской теннисистке исполнилось 24 года.
Матч
Младенович К. (Франция) - Халеп С. (Румыния) - 5:7, 7:6, 2:6
Место и дата
13 мая 20:30, , Онлайн-трансляция