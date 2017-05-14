Кристина Младенович: Я не хочу объяснять поражение тем, что у меня болит поясница

17-я ракетка мира Кристина Младенович после финала турнира WTA Mutua Madrid Open в Мадриде с Симоной Халеп из Румынии (5:7, 7:6 (7:5), 2:6) не стала списывать свое поражение на травму поясницы.

«У меня небольшое растяжение, болит тут и там. Но я старалась не показывать и не думать об этом. Я старалась бороться через боль, продолжать получать удовольствие от игры, биться до конца и отдавать все, что у меня есть.

Мы провели удивительный финал. И я не хочу говорить о травме поясницы, ссылаясь на нее и объясняя этим то, что мне не удалось выиграть матч», – приводит слова Младенович официальный сайт WTA.

Отметим, что в воскресенье французской теннисистке исполнилось 24 года.