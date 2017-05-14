Роман Бабаев: Предпосылок к продлению контракта Еременко с ЦСКА нет
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о том, что клуб не намерен продолжать сотрудничество с полузащитником Романом Еременко.
- Контракт истекает, и предпосылок, что он будет продлен, к сожалению, нет. Причина понятна - дисквалификация продолжает действовать, - заявил Бабаев.
Напомним, Роман Еременко 18 ноября 2016 года был наказан двухлетним отстранением от футбольной деятельности решением УЕФА. Причиной санкций стала положительная допинг-проба на кокаин, взятая у игрока в сентябре 2016 года перед матчем Лиги чемпионов между леверкузенским «Байером» и ЦСКА (2:2).
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