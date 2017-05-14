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Кристина Младенович: С первых дней турнира Шарапова ни с кем даже не поздоровалась

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  L'EquipeКомментарии

Финалистка теннисного турнира WTA в Штутгарте Кристина Младенович о полуфинальном матче с Марией Шараповой.  

«СМИ очень подогревали атмосферу перед матчем, - рассказала в интервью еженедельнику LEquipe Кристина Младенович. - Но для меня это не был какой-то матч не на жизнь, а на смерть, ведь Шарапова лично мне ничего плохого не сделала. Однако я получила огромное множество писем – и перед и после матча, и невольно возникло чувство, что я выполняю какую-то особую миссию. Письма были от теннисистов и теннисисток. Настоящий поток! А когда встречалась с девчонками, слышала: «давай не подкачай!», «съешь ее!», «поставь ее на место!», «устрой ей!» Говорили даже с какой-то ненавистью».

На слова журналиста, что Мария Шарапова, по словам ее агента, должна была, мол, раскрыться с лучшей стороны окружающим, Младенович ответила так: «С первых дней турнира, она ни с кем даже не поздоровалась. Сидела где-то в углу, в ресторан не ходила, заказывала пищу к себе. Впрочем, такой она была всегда».        

Напомним, в полуфинале 29 апреля Младенович обыграла Шарапову: 3:6, 7:5, 6:4. Это поражение стало для россиянки первым после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Ранее Младенович осудила Шарапову за применение допинга и  и посчитала нечестным предоставление ей wild card на турнир в Штутгарте.

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