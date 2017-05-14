«Байер» объявил об уходе Коркута по окончании сезона
Главный тренер «Байера»
Тайфун Коркут уйдет в отставку по окончании сезона, сообщает официальный сайт
клуба.
«Байер» решил не продлевать истекающий контракт с 43-летним немцем, который возглавил команду 6 марта этого года.
Коркут сменил на посту главного тренера «Байера» Рогера Шмидта. В 11 матчах под его руководством команда одержала одну победу (над «Дармштадтом» – 2:0) при шести ничьих и четырех поражениях.
«Мы очень благодарны Тайфуну Коркуту за то, что он возглавил команду в сложной ситуации. Мы впечатлены его работой и тем, как он справлялся с командой. Но в футболе все определяет результат, и, к сожалению, он был не всегда хорошим», – заявил исполнительный директор «Байера» Михаэль Шаде.
Перед заключительным туром «Байер» занимает 12-е место в бундеслиге и в своем последнем матче сезона 20 мая сыграет в гостях с «Гертой».
Матч
Голы
Йоич 14 (0:1). Клюнтер 49 (0:2). Кисслинг 60 (1:2). Пойянпало 71 (2:2).
Состав
Байер: Лено, Едвай, Хенрихс, Венделль, Та, Хавертц (Бэйли, 86), Баумгартлингер, Арангис (Кампль, 57), Кисслинг, Эрнандес (Пойянпало, 68), Мехмеди
Кёльн: Хорн, Соренсен, Хайнц, Хектор, Клюнтер, Суботич, Йоич (Рауш, 76), Леманн, Биттенкур (Хёгер, 56), Модесте, Цоллер (Осако, 46)
Предупреждения:
Судья:
Гюнтер Перль (Германия)
Место и дата
13 мая 16:30, БайАрена, Онлайн-трансляция