«Байер» объявил об уходе Коркута по окончании сезона

Главный тренер «Байера» Тайфун Коркут уйдет в отставку по окончании сезона, сообщает официальный сайт клуба.

«Байер» решил не продлевать истекающий контракт с 43-летним немцем, который возглавил команду 6 марта этого года.

Коркут сменил на посту главного тренера «Байера» Рогера Шмидта. В 11 матчах под его руководством команда одержала одну победу (над «Дармштадтом» – 2:0) при шести ничьих и четырех поражениях.

«Мы очень благодарны Тайфуну Коркуту за то, что он возглавил команду в сложной ситуации. Мы впечатлены его работой и тем, как он справлялся с командой. Но в футболе все определяет результат, и, к сожалению, он был не всегда хорошим», – заявил исполнительный директор «Байера» Михаэль Шаде.

Перед заключительным туром «Байер» занимает 12-е место в бундеслиге и в своем последнем матче сезона 20 мая сыграет в гостях с «Гертой».