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Дмитрий Квартальнов: Игроки ЦСКА готовы к скоростям, которые демонстрируют ведущие сборные

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Бывший главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов оценил уровень игры представителей столичного клуба в сборной России на чемпионате мира-2017.

- Я, кажется, еще в том году говорил, что многие ребята из ЦСКА могут играть в такой хоккей, в который играют здесь. В матчах сборных немного другие скорости, и многие наши ребята к ним готовы, поэтому это никакой не сюрприз.

Они просто готовы играть в хоккей на таком уровне, довольно спокойно справляются со всем этим и комфортно здесь себя чувствуют. Это касается и Андронова, и Телегина, такой же вопрос мне задавали в прошлом году и про Любимова, рад, что и Ничушкин уже получил свой шанс.

Что касается Светлакова, у него все впереди: сейчас не получилось, в следующий раз получится, главное для него – не останавливаться. Как я уже говорил, год для него выдался серьезным: он весь сезон прошел со сборной, во всех турнирах участвовал. Так что ему не надо расстраиваться: надо смотреть только вперед и попадать в национальную команду, тем более что следующий год будет очень интересный, олимпийский, - рассказал Квартальнов.

Напомним, Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера ЦСКА 24 марта.

Сборная России проведет следующий матч чемпионата мира-2017 15 мая против команды Латвии.

Матч

Россия - Латвия

Место и дата

15 мая 21:15, Ланксесс Арена, Онлайн-трансляция


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