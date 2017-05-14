Погба пропустит матч «Тоттенхэм» - «МЮ» из-за смерти отца

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит матч 37-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» из-за смерти отца.

Как ранее сообщило французское издание Le Parisien, причиной смерти 79-летнего Фассу Антуана Погба стали последствия тяжелой и продолжительной болезни. Отметим, что все три сына его сына являются профессиональными футболистами. Флорентен Погба выступает за «Сент-Этьен», а Матиа Погба – за роттердамскую «Спарту».

«Тоттенхэм» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ (77 очков), «Манчестер Юнайтед» пока идет лишь на шестом месте (65 очков).