Мария Шарапова: Первая победа в Риме помогла мне выиграть Roland Garros
Российская
теннисистка Мария Шарапова перед стартом турнира WTA Internazionali BNL d'Italia в Риме вспомнила, как впервые
победила в столице Италии.
«Самое приятное воспоминание? Определенно это моя первая победа. Часто вспоминаю тот незабываемый момент, когда я в первый раз подняла здесь трофей. Это была моя первая крупная победа на грунте. Она придала мне уверенности и помогла потом выиграть Roland Garros. В общем, это был первый заряд уверенности, который позволил мне вырасти как игроку и человеку.
Я с детства мечтала стать сильным игроком и участвовать в
этом турнире, в этом особенном месте со своим шармом, историей и античными
статуями. Когда я в первый раз приехала сюда, была под впечатлением от красоты
этого места», – сказала Шарапова в интервью La Gazzetta dello Sport.
Напомним, российская теннисистка, занимающая 258-е место в
рейтинге WTA, получила
в Риме wild card.
В первом круге соперницей Шараповой станет 25-летняя Кристина Макхэйл из США, занимающая 45-е место в мировом рейтинге.
Добавим, что Шарапова является трехкратной победительницей турнира (2011, 2012, 2015).