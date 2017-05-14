Мария Шарапова: Первая победа в Риме помогла мне выиграть Roland Garros

Российская теннисистка Мария Шарапова перед стартом турнира WTA Internazionali BNL d'Italia в Риме вспомнила, как впервые победила в столице Италии.

«Самое приятное воспоминание? Определенно это моя первая победа. Часто вспоминаю тот незабываемый момент, когда я в первый раз подняла здесь трофей. Это была моя первая крупная победа на грунте. Она придала мне уверенности и помогла потом выиграть Roland Garros. В общем, это был первый заряд уверенности, который позволил мне вырасти как игроку и человеку.

Я с детства мечтала стать сильным игроком и участвовать в этом турнире, в этом особенном месте со своим шармом, историей и античными статуями. Когда я в первый раз приехала сюда, была под впечатлением от красоты этого места», – сказала Шарапова в интервью La Gazzetta dello Sport.

Напомним, российская теннисистка, занимающая 258-е место в рейтинге WTA, получила в Риме wild card.

В первом круге соперницей Шараповой станет 25-летняя Кристина Макхэйл из США, занимающая 45-е место в мировом рейтинге.

Добавим, что Шарапова является трехкратной победительницей турнира (2011, 2012, 2015).