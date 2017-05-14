Алексей Миллер: На поле «Санкт-Петербург Арены» можно реально получить травму

Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер высказался о состоянии поля на стадионе «Санкт-Петербург Арена».

«Не клуб является подрядчиком. Удивительно, конечно, состояние поле желает лучшего, там реально можно получить травму, бутсы утопают в газоне, мяч отскакивал по абсолютно непредсказуемой траектории», – приводит «Р-Спорт» слова Миллера.

Напомним, «Зенит» провел два матча на новом стадионе – с «Уралом» (2:0) и «Тереком» (0:1).

Еще один запланированный матч на этом стадионе – с «Краснодаром» в 29-м туре премьер-лиги – было решено перенести на стадион «Петровский» из-за состояния газона.

Добавим, что «Санкт-Петербург Арена» примет матчи Кубка конфедераций, в том числе матч открытия и финал турнира.