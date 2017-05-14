Александр Бубнов: «Ростов» победит «Рубин», этот матч будет принципиальным для Бердыева

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча «Ростов» - «Рубин» в 28-м туре чемпионата России.

- Принципиальная игра для Курбана Бердыева, чей «Ростов», несмотря на поражение в Туле, все еще сохраняет шансы на еврокубки. Думаю, ростовчане победят со счетом 1:0, - заявил Бубнов.

Матч «Ростов» - «Рубин» начнется сегодня в 19:00 по московскому времени.