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Станислав Черчесов: Нужно вводить фиксацию взятия ворот, потому что это занимает считанные секунды

Источник:  ТАССКомментарии

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился своим мнением об изменениях в технологии судейства футбольных матчей.

- Категоричность в одну из сторон в этом вопросе не нужна. Я за то, чтобы провести тесты, после которых и игроки, и официальные лица почувствуют, что это такое. Вот тогда можно будет принять решение.

Не вызывает сомнений то, что нужно вводить фиксацию взятия ворот, потому что это занимает считанные секунды. А вот как будут определять, например, положение вне игры, сколько это времени займет, надо проверить. Тесты должны показать, плюс ли это или минус, - заявил Черчесов.

Отметим, что системы видеоассистентов рефери и определения взятия ворот будут использоваться на стадионах в Москве, Санкт- Петербурге, Казани и Сочи на матчах Кубка конфедераций-2017.



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