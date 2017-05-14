«Сан-Хосе» подписал контракты с Карлссоном и Донским

Форварды Мелкер Карлссон и Йоонас Донской подписал новые контракты с «Сан-Хосе».

Соглашение 26-летнего Карлссона рассчитано на три года, а 25-летнего Донского – на два. По данным TSN среднегодовая зарплата шведа составит два миллиона долларов, а финна – 1,9 миллиона. Оба форварда могли стать ограниченно свободными агентами.

В нынешнем сезоне, который стал для него третьим в системе «акул», Карлссон набрал 22 (11+11) очка в 67 матчах при показателе полезности «+7» и 22 минутах штрафа.

Донской выступает за «Сан-Хосе» второй год и набрал в нынешнем сезоне 17 (6+11) очков в 61 матче при показателе полезности «–5» и 10 минутах штрафа.

Напомним, в нынешнем сезоне прошлогодние финалисты Кубка Стэнли завершили выступление в плей-офф в первом раунде, проиграв серию «Эдмонтону» (2-4).