Павел Могилевец: На матч с «Рубином» мы все выйдем биться до конца

Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в 28-м туре чемпионата России.

- У меня остались там знакомые ребята, поэтому будет приятно выйти на поле против клуба, где можно сказать, я начал свою взрослую футбольную карьеру. Буду рад увидеть всех, с кем играл.

Это очень важная игра, и мы постараемся сделать все, что от нас зависит, чтобы одержать победу. Уверен, что в команде нет ни одного человека, кто был бы равнодушен к результатам, и мы все выйдем биться до конца, - заявил Могилевец.

Матч «Ростов» - «Рубин» начнется сегодня в 19:00 по московскому времени.

Матч Ростов - Рубин Судья: Владислав Безбородов (Россия) Место и дата 14 мая 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция







