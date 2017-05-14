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Павел Могилевец: На матч с «Рубином» мы все выйдем биться до конца

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Полузащитник «Ростова» Павел Могилевец поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в 28-м туре чемпионата России.

- У меня остались там знакомые ребята, поэтому будет приятно выйти на поле против клуба, где можно сказать, я начал свою взрослую футбольную карьеру. Буду рад увидеть всех, с кем играл.

Это очень важная игра, и мы постараемся сделать все, что от нас зависит, чтобы одержать победу. Уверен, что в команде нет ни одного человека, кто был бы равнодушен к результатам, и мы все выйдем биться до конца, - заявил Могилевец.

Матч «Ростов» - «Рубин» начнется сегодня в 19:00 по московскому времени.

Матч

Ростов - Рубин

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

14 мая 19:00, Олимп-2, Текстовая трансляция



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