Марк-Андре тер Штеген: Хочу остаться в «Барселоне» на долгие годы

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в интервью «Радио Каталония» рассказал о шансах команды на победу в примере и желании остаться в команде на долгое время.

«Если мы победим в последних двух матчах, мы можем выиграть лигу. Это наша цель, об этом мы должны думать.

Вратари, которые играют за большие команды, обычно вступают в игру один или два раза за матч. И в этих моментах они должны быть готовы на 100 процентов. Иногда у тебя есть всего лишь один шанс, чтобы помочь команде.

Мне нравится быть основным голкипером «Барселоны», поэтому я решил остаться, и это лучшее, что могло произойти. Хочу остаться на долгие годы», – сказал 25-летний немец.

Напомним, в 2014 году тер Штеген подписал пятилетний контракт с «Барселоной». Ранее голкипер выступал за «Боруссию» (Менхенгладбах). За три сезона тер Штеген провел за каталонцев 91 матч.