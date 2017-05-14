Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 2 ОТОттава
Формула-1  Гран-при Испании. Гонка
Футбол  Ростов- : -Рубин
Футбол  Томь1 : 2Терек
Футбол  Уфа- : -Анжи
Хоккей  Швейцария- : -Финляндия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Марк-Андре тер Штеген: Хочу остаться в «Барселоне» на долгие годы

Источник:  ФК «Барселона»Комментарии

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген в интервью «Радио Каталония» рассказал о шансах команды на победу в примере и желании остаться в команде на долгое время.

«Если мы победим в последних двух матчах, мы можем выиграть лигу. Это наша цель, об этом мы должны думать.

Вратари, которые играют за большие команды, обычно вступают в игру один или два раза за матч. И в этих моментах они должны быть готовы на 100 процентов. Иногда у тебя есть всего лишь один шанс, чтобы помочь команде.

Мне нравится быть основным голкипером «Барселоны», поэтому я решил остаться, и это лучшее, что могло произойти. Хочу остаться на долгие годы», – сказал 25-летний немец.

Напомним, в 2014 году тер Штеген подписал пятилетний контракт с «Барселоной». Ранее голкипер выступал за «Боруссию» (Менхенгладбах). За три сезона тер Штеген провел за каталонцев 91 матч.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Пепе будет получать в «Интере» пять миллионов евро в годЗащитник «Реала» Пепе подпишет в межсезонье двухлетний контракт с «Интером» с возможностью продления еще на один сезон. Зарплата игрока обороны в Италии составит пять миллионов евро в год, сообщает Football Italia со ссылкой на Onda Sero.Разгромы от «Локо», «Арсенала» и России, первое поражение Канады на ЧМ и супергол Малкина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.Примера. 37-й тур. «Алавес» – «Сельта», «Реал» – «Севилья» и другие матчи«Советский спорт» предлагает вашему вниманию результаты матчей 37-го тура чемпионата Испании по футболу.Пике доставлен в больницу из-за проблем с желудкомЗащитник футбольного клуба «Барселона» Жерар Пике доставлен в больницу из-за проблем с желудком, сообщает Marca.«Реал» продлит контракт с Зиданом до 2020 годаМадридский «Реал» продлит контракт с главным тренером команды Зинедином Зиданом. Об этом сообщают испанские СМИ.«Барселона» намерена сохранить ГомешаПолузащитник «Барселоны» Андре Гомеш останется в команде на следующий сезон. Об этом сообщают испанские СМИ.Диего Симеоне заявил, что останется в «Атлетико»Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в следующем сезоне продолжит работу с командой. Об этом заявил сам аргентинский специалист.«Манчестер Сити» вступил в борьбу за Хамеса РодригесаКак сообщает OK Diario, наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заинтересован в услугах полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса.Агент Бэйла начал переговоры по трансферу в «Манчестер Юнайтед»Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл намерен вернуться в чемпионат Англии. Об этом сообщает Diario Gol.«Барселона» планирует перехватить у «Милана» защитника сборной ШвейцарииКак сообщает Mundo Deportivo, защитник «Вольфсбурга» Рикардо Родригес по-прежнему находится в сфере интересов «Барселоны».«Байи повел себя наивно». Моуринью был в ярости после матча с «Сельтой»«Байи повел себя наивно». Моуринью был в ярости после матча с «Сельтой»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью ответил на вопросы журналистов после выхода своей команды в финал Лиги Европы.«Реал» и «Фламенго» близки к договоренности по трансферу Винисиуса Жуниора«Реал» и «Фламенго» могут уже в пятницу согласовать условия трансфера полузащитника Винисуса Жуниора, сообщает Marca.«Барселона» постарается вернуть Ромеу из «Саутгемптона»Защитник «Саутгемптона» Ориоль Ромеу может вернуться в «Барселону», сообщает Marca.Болельщики «Реала» и «Ювентуса» получат по 18 тысяч билетов на финал Лиги чемпионовСтала известна квота билетов, которую получат болельщики «Реала» и «Ювентуса». Каждому клубу будет выделено по 18 тысяч болельщиков, сообщает Marca.Тораль возглавит «Валенсию» по окончании сезонаИспанский специалист Марселино Гарсия Торал возглавил «Валенсию» по окончании текущего сезона.Нани опроверг информацию об уходе из «Валенсии»Полузащитник сборной Португалии Нани, перешедший в «Валенсию» минувшим летом из «Фенербахче», сообщил, что намерен продолжить выступления в испанской примере.Зинедин Зидан: Я не знаю, как выбрался Бензема перед голом ИскоГлавный тренер «Реала» Зинедин Зидан после ответного матча ½ финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:2) высказался об игре форварда Карима Бензема и восхитился его проходом, после которого полузащитник Иско забил ответный гол.Кейлор Навас: Мне все равно, что говорят, я хочу остаться в «Реале»Голкипер мадридского «Реала» Кейлор Навас пообщался с представителями СМИ после ответного матча с «Атлетико» в полуфинале Лиги чемпионов (1:2).День в истории. Андресу Иньесте исполнилось 33 годаСегодня отмечает день рождения полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста. Ему исполнило 33 года.Гарет Бэйл: У «Реала» еще есть козыри в рукавеГарет Бэйл: У «Реала» еще есть козыри в рукавеПолузащитник «Реала» Гарет Бэйл - об игре клуба, Лиге чемпионов, своей травме и задачах на сезон.
Футбол
Александр Бубнов: «Ростов» победит «Рубин», этот матч будет принципиальным для Бердыева
Теннис
Мария Шарапова: Первая победа в Риме помогла мне выиграть Roland Garros
Футбол
Погба пропустит матч «Тоттенхэм» - «МЮ» из-за смерти отца
Бокс
48-летний Джеймс Тони стал чемпионом мира WBF в тяжелом весе (видео)
все новости
Барселона
Барселонакалендарьстатистика
Марк-Андре тер Штеген
Марк-Андре тер Штегенвсе новости
Чемпионат Испании
Чемпионат Испаниитаблицакалендарьстатистикатексты/новости