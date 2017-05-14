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Майк Салливан: Игроки «Питтсбурга» искали продолжение атаки вместо бросков

Источник:  NHLКомментарии

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал поражение своей команды от «Оттавы» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.

- Мы много времени провели в их зоне, но мало бросали. Наши игроки почему-то искали продолжение атаки вместо бросков, - заявил Салливан.

Напомним, 30-летний нападающий Бобби Райан принес «Оттаве» первую победу в серии, забросив шайбу на пятой минуте овертайма.

Второй матч пройдет 15 мая также на льду «Пингвинов».

Матч

Питтсбург - Оттава - 1:2 О.Т. (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы:

Пажо (Райан), 14:32 (0:1). Малкин (Хэйнси, Куниц), 54:25 (1:1). Райан (Пажо, Стоун), 64:59 (1:2).

Место и дата

14 мая 02:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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