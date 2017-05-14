Майк Салливан: Игроки «Питтсбурга» искали продолжение атаки вместо бросков
Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал поражение своей команды от «Оттавы» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.
- Мы много времени провели в их зоне, но мало бросали. Наши игроки почему-то искали продолжение атаки вместо бросков, - заявил Салливан.
Напомним, 30-летний нападающий Бобби Райан принес «Оттаве» первую победу в серии, забросив шайбу на пятой минуте овертайма.
Второй матч пройдет 15 мая также на льду «Пингвинов».
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