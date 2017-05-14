Майк Салливан: Игроки «Питтсбурга» искали продолжение атаки вместо бросков

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал поражение своей команды от «Оттавы» в первом матче полуфинальной серии плей-офф НХЛ.

- Мы много времени провели в их зоне, но мало бросали. Наши игроки почему-то искали продолжение атаки вместо бросков, - заявил Салливан.

Напомним, 30-летний нападающий Бобби Райан принес «Оттаве» первую победу в серии, забросив шайбу на пятой минуте овертайма.

Второй матч пройдет 15 мая также на льду «Пингвинов».