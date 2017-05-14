Рон Хекстолл: В своем дебютном сезоне в НХЛ Проворов был великолепен от первой игры до последней

Генеральный менеджер «Филадельфии» Рон Хекстолл оценил дебютный сезон для защитника «летчиков» Ивана Проворова.

«Проворов был великолепен от первой игры до последней. Иван умный игрок, прекрасный парень, который усердно работает, мы рады, что такой хоккеист выступает в «Филадельфии».

Не могу сказать, что мы удивлены тому, насколько он уверенно прошел первый сезон, но надо понимать, насколько сложно в таком возрасте избежать спадов. Мы просто не можем быть более счастливы тому, как Проворов начал свой путь в НХЛ», – приводит «Р-Спорт» слова Хекстолла.

Напомним, 20-летний защитник набрал 30 (6+24) очков в 82 матчах регулярного чемпионата при показателе полезности «–7» и 34 минутах штрафа.

Сейчас Проворов выступает за сборную России на чемпионате мира и сделал три результативные передачи в пяти матчах.