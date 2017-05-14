Малкин вышел на третье место в истории «Питтсбурга» по голам в плей-офф

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин поднялся на третье место в истории «Питтсбурга» по голам в Кубке Стэнли.

В первом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Оттавой» (1:2 OT) 30-летний российский форвард сравнял счет на 15-й минуте третьего периода.

Этот гол стал для Малкина 54-м за карьеру в плей-офф, и он обошел на один гол нынешнего капитана команды Сидни Кросби.

Рекордсменом «Питтсбурга» по голам в Кубке Стэнли остается Марио Лемье (76), а второе место занимает чех Яромир Ягр (65).

Кроме того, этот гол помог Малкину выйти на третье место в истории клуба по очкам, набранным в плей-офф. По этому показателю Малкин опередил Ягра.

Лучшие бомбардиры «Питтсбурга» в плей-офф:

1. Марио Лемье – 172 (76+96) очка

2. Сидни Кросби – 151 (53+98)

3. Евгений Малкин – 148 (54+94)

4. Яромир Ягр – 147 (65+82)