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«Енисей» обыграл «Тюмень» и поднялся на третью строчку турнирной таблицы ФНЛ

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Красноярский «Енисей» на своем поле обыграл «Тюмень» (1:0) в матче 37-го тура первенства ФНЛ. 

Единственный мяч на 89-й минуте забил Артур Малоян.

«Енисей» набрал 60 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, которое позволяет сыграть в стыковых матчах за право выступать в следующем сезоне в премьер-лиге.

20 мая в заключительном туре «Енисей» сыграет на выезде с «Нефтехимиком».

Матч

Енисей - Тюмень - 1:0 (0:0)

Голы

Малоян 89 (1:0).

Состав

Енисей: Опарин, Васильев, Кичин, Чичерин, Алиев, Иванов, Камеш, Ланин, Самодин (Малоян, 81), Козлов, Саркисов

Тюмень: Обухов, Маслов, Гузь, Ахмедов, Шакуро, Кленкин, Теленков, Рябокобыленко, Чудин, Чуканов, Мамтов

Место и дата

14 мая 11:00, Центральный, Онлайн-трансляция


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