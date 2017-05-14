«Енисей» обыграл «Тюмень» и поднялся на третью строчку турнирной таблицы ФНЛ

Красноярский «Енисей» на своем поле обыграл «Тюмень» (1:0) в матче 37-го тура первенства ФНЛ.

Единственный мяч на 89-й минуте забил Артур Малоян.

«Енисей» набрал 60 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, которое позволяет сыграть в стыковых матчах за право выступать в следующем сезоне в премьер-лиге.

20 мая в заключительном туре «Енисей» сыграет на выезде с «Нефтехимиком».