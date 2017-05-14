«Енисей» обыграл «Тюмень» и поднялся на третью строчку турнирной таблицы ФНЛ
Красноярский «Енисей» на своем поле обыграл «Тюмень» (1:0) в матче 37-го тура первенства ФНЛ.
Единственный мяч на 89-й минуте забил Артур Малоян.
«Енисей» набрал 60 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице, которое позволяет сыграть в стыковых матчах за право выступать в следующем сезоне в премьер-лиге.
20 мая в заключительном туре «Енисей» сыграет на выезде с «Нефтехимиком».
Матч
Голы
Малоян 89 (1:0).
Состав
Енисей: Опарин, Васильев, Кичин, Чичерин, Алиев, Иванов, Камеш, Ланин, Самодин (Малоян, 81), Козлов, Саркисов
Тюмень: Обухов, Маслов, Гузь, Ахмедов, Шакуро, Кленкин, Теленков, Рябокобыленко, Чудин, Чуканов, Мамтов
Место и дата
14 мая 11:00, Центральный, Онлайн-трансляция
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