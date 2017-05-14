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«Динамо» заняло пятое место на клубном чемпионате мира

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Московское «Динамо» заняло пятое место на клубном чемпионате мира в японском Кобе.

В матче за пятое место действующий чемпион России в четырех сетах нанес поражение «Осаско» из Бразилии (22:25, 25:19, 27:25, 25:18).

Самой результативной в составе бело-голубых стала диагональная Наталия Гончарова, которая принесла команде 32 очка.

Напомним, на групповом этапе «Динамо» заняло третье место в группе A и не смогло выйти в полуфинал.

Кобе (Япония)

Чемпионат мира среди клубов

Плей-офф

Матч за пятое место

«Динамо» (Москва, Россия) – «Осаско» (Бразилия) – 3-1 (22:25, 25:19, 27:25, 25:18)

Добавим, что в финале турнира сыграют «Вакифбанк» (Турция) и «Рексона» (Бразилия).

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