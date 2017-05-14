«Динамо» заняло пятое место на клубном чемпионате мира
Московское «Динамо»
заняло пятое место на клубном чемпионате мира в японском Кобе.
В матче за пятое место действующий чемпион России в четырех сетах нанес поражение «Осаско» из Бразилии (22:25, 25:19, 27:25, 25:18).
Самой результативной в составе бело-голубых стала диагональная Наталия Гончарова, которая принесла команде 32 очка.
Напомним, на групповом этапе «Динамо» заняло третье место в группе A и не смогло выйти в полуфинал.
Кобе (Япония)
Чемпионат мира среди
клубов
Плей-офф
Матч за пятое место
«Динамо» (Москва,
Россия) – «Осаско» (Бразилия) – 3-1 (22:25, 25:19, 27:25, 25:18)
Добавим, что в финале турнира сыграют «Вакифбанк» (Турция) и «Рексона» (Бразилия).
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