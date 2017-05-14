«Терек» победил «Томь» и приблизился к «Краснодару»
«Терек» нанес
поражение «Томи» (2:1) в матче 28-го тура премьер-лиги на стадионе «Труд» в
Томске.
На 60-й минуте счет в матче открыл форвард «Терека» Игорь Лебеденко, а через две минуты сенегалец Аблай Мбенг удвоил преимущество гостей.
На 80-й минуте «Томь» отквитала один мяч после удара полузащитника Руслана Салахутдинова.
«Терек» одержал четвертую победу подряд и приблизился к занимающему четвертое место «Краснодару». Теперь команды разделяет всего одно очко.
В 29-м туре 17 мая «Терек» сыграет в гостях со «Спартаком», а «Краснодар» отправится в гости к «Зениту».
Напомним, четвертое место дает право сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы.
РФПЛ
28-й тур
Матч
Голы
Лебеденко 60 (0:1). Мбенг 62 (0:2). Салахутдинов 80 (1:2).
Состав
Томь: Солосин, Митерев, Пульич (Осипов, 66), Карымов, Гвинейский, Чуперка, Пугин, Попов, Баляйкин (Большунов, 66), Сасин (Салахутдинов, 69), Голышев
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Родолфо, Торже (Лебеденко, 53), Иванов (Балай, 74), Пирис, Мохаммади, Кузяев, Мбенг (Садаев, 72)
Предупреждения:
Карымов, 27; Пугин, 38; Сасин, 65 - Торже, 19; Иванов, 74
Место и дата
14 мая 12:00, Труд, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча