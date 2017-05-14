Юрий Семин: Впервые слышу об интересе к Назарову

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин опроверг информацию об интересе клуба к форварду Дмитрию Назарову.

Ранее азербайджанский портал Millimiz сообщил о том, что «Локомотив» может подписать контракт с 27-летним форвардом, который выступает за клуб второй немецкой бундеслиги «Эрцгебирге». По данным источника, Семин дал добро на переход форварда из Азербайджана.

«Впервые слышу об этом. Информация не соответствует действительности», – приводит ТАСС слова Семина.

В нынешнем сезоне Назаров забил девять голов в 26 матчах бундеслиги. За два тура до окончания чемпионата «Эрцгебирге» занимает 15-е место, опережая на два очка «Вюрцбургер Киккерс», который находится в зоне стыковых матчей.