Натхо стал лучшим пенальтистом ЦСКА в истории чемпионатов России

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо вышел на первое место в истории клуба по числу реализованных пенальти в матчах чемпионатов России.

В пятницу в матче 28-го тура с «Арсеналом» (3:0) 29-летний израильтянин открыл счет, точно пробив с 11-метровой отметки на 31-й минуте.

Этот гол стал для Натхо 12-м с пенальти в составе ЦСКА. И он обошел по этому показателю Дмитрия Хомуху, у которого было 11 голов с точки.

Добавим, что Натхо забил свой шестой гол в чемпионате и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в нынешнем сезоне.

Натхо удалось преодолеть рубеж в пять голов, который является худшим показателем для лучших бомбардиров ЦСКА в российской истории клуба. В 1994 году по пять голов было у Олега Сергеева и Ильшата Файзулина.