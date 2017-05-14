Натхо стал лучшим пенальтистом ЦСКА в истории чемпионатов России
Полузащитник ЦСКА
Бибрас Натхо вышел на первое место в истории клуба по числу реализованных
пенальти в матчах чемпионатов России.
В пятницу в матче 28-го тура с «Арсеналом» (3:0) 29-летний
израильтянин открыл счет, точно пробив с 11-метровой отметки на 31-й минуте.
Этот гол стал для Натхо 12-м с пенальти в составе ЦСКА. И он обошел по этому показателю Дмитрия Хомуху, у которого было 11 голов с точки.
Добавим, что Натхо забил свой шестой гол в чемпионате и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в нынешнем сезоне.
Натхо удалось преодолеть рубеж в пять голов, который является худшим показателем для лучших бомбардиров ЦСКА в российской истории клуба. В 1994 году по пять голов было у Олега Сергеева и Ильшата Файзулина.
Матч
Голы
Натхо 31 (1:0 - пен.). Чалов 41 (2:0). Чалов 53 (3:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Натхо, Головин (Тошич, 77), Вернблум (Кучаев, 87), Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо
Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Сунзу, Беляев, Вергара, Комбаров, Горбатенко, Власов (Шевченко, 63), Боурчану, Александров (Хагуш, 86), Максимов, Расич
Предупреждения:
Кучаев, 90 - Сунзу, 28; Комбаров, 88; Шевченко, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 мая 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция