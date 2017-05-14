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Натхо стал лучшим пенальтистом ЦСКА в истории чемпионатов России

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Полузащитник ЦСКА Бибрас Натхо вышел на первое место в истории клуба по числу реализованных пенальти в матчах чемпионатов России.

В пятницу в матче 28-го тура с «Арсеналом» (3:0) 29-летний израильтянин открыл счет, точно пробив с 11-метровой отметки на 31-й минуте.

Этот гол стал для Натхо 12-м с пенальти в составе ЦСКА. И он обошел по этому показателю Дмитрия Хомуху, у которого было 11 голов с точки.

Добавим, что Натхо забил свой шестой гол в чемпионате и вышел на первое место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в нынешнем сезоне.

Натхо удалось преодолеть рубеж в пять голов, который является худшим показателем для лучших бомбардиров ЦСКА в российской истории клуба. В 1994 году по пять голов было у Олега Сергеева и Ильшата Файзулина.

Матч

ЦСКА - Арсенал - 3:0 (2:0)

Голы

Натхо 31 (1:0 - пен.). Чалов 41 (2:0). Чалов 53 (3:0).

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Натхо, Головин (Тошич, 77), Вернблум (Кучаев, 87), Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо

Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Сунзу, Беляев, Вергара, Комбаров, Горбатенко, Власов (Шевченко, 63), Боурчану, Александров (Хагуш, 86), Максимов, Расич

Предупреждения:

Кучаев, 90 - Сунзу, 28; Комбаров, 88; Шевченко, 90

Судья:

Владимир Сельдяков (Россия)

Место и дата

12 мая 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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