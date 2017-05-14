Тимур Жамалетдинов: Все поздравили Чалова, не каждый может забить два гола в такой игре
Форвард ЦСКА Тимур
Жамалетдинов подвел итоги матча 28-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (3:0) на «Арене
ЦСКА».
– Считаю, что очень хорошо провели игру, – приводит слова Жамалетдинова официальный сайт клуба. – Полностью владели преимуществом как в первом тайме, так и во втором. Старались играть на половине поля соперника, забили три безответных гола.
– Федор Чалов сыграл
очень здорово, в раздевалке наверняка с ним уже поговорили. Доволен парень?
– Конечно! Не каждый может забить два гола в такой игре. Тем более он забивает уже вторую игру подряд. Все его поздравили.
– Как вас
напутствовал главный тренер перед выходом на замену?
– Тренер просил играть впереди, по последним защитникам, помогать в обороне и играть в паре с Витиньо, взаимодействовать с ним. Если будут моменты, то бить по воротам. В принципе, думаю, со своей задачей справился.
Напомним, 19-летний Жамалетдинов вышел на замену на 67-й минуте вместо автора дубля Федора Чалова.
Для Жамалетдинова этот матч стал третьим в нынешнем сезоне в премьер-лиге.
Матч
Голы
Натхо 31 (1:0 - пен.). Чалов 41 (2:0). Чалов 53 (3:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Васин, Игнашевич, Фернандес, Березуцкий В., Щенников, Натхо, Головин (Тошич, 77), Вернблум (Кучаев, 87), Чалов (Жамалетдинов, 67), Витиньо
Арсенал: Габулов (Левашов, 46), Сунзу, Беляев, Вергара, Комбаров, Горбатенко, Власов (Шевченко, 63), Боурчану, Александров (Хагуш, 86), Максимов, Расич
Предупреждения:
Кучаев, 90 - Сунзу, 28; Комбаров, 88; Шевченко, 90
Судья:
Владимир Сельдяков (Россия)
Место и дата
12 мая 19:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция