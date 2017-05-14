Тимур Жамалетдинов: Все поздравили Чалова, не каждый может забить два гола в такой игре

Форвард ЦСКА Тимур Жамалетдинов подвел итоги матча 28-го тура премьер-лиги с «Арсеналом» (3:0) на «Арене ЦСКА».

– Считаю, что очень хорошо провели игру, – приводит слова Жамалетдинова официальный сайт клуба. – Полностью владели преимуществом как в первом тайме, так и во втором. Старались играть на половине поля соперника, забили три безответных гола.

– Федор Чалов сыграл очень здорово, в раздевалке наверняка с ним уже поговорили. Доволен парень?

– Конечно! Не каждый может забить два гола в такой игре. Тем более он забивает уже вторую игру подряд. Все его поздравили.

– Как вас напутствовал главный тренер перед выходом на замену?

– Тренер просил играть впереди, по последним защитникам, помогать в обороне и играть в паре с Витиньо, взаимодействовать с ним. Если будут моменты, то бить по воротам. В принципе, думаю, со своей задачей справился.

Напомним, 19-летний Жамалетдинов вышел на замену на 67-й минуте вместо автора дубля Федора Чалова.

Для Жамалетдинова этот матч стал третьим в нынешнем сезоне в премьер-лиге.