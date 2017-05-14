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Рашид Рахимов: Игроки «Терека» сами себе привезли тяжелую концовку

Источник:  «Наш футбол»Комментарии

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов подвел итоги матча с «Томью» в 28-м туре чемпионата России.

- Мне кажется, что всем здесь было сложно, мы и не ждали легкой игры. Понимали, что нужно будет вскрывать оборону, что у нас не всегда хорошо получается. Хорошо, что забили, но сами себе из-за эпизодов, в какой-то степени пижонских, привезли тяжелую концовку. Можно было после второго гола забивать третий.

Самые тяжелые соперники – те, которые ничего уже ничего не решают. В этом мы сегодня убедились снова. Очень важна была победа, и мы ее одержали. Теперь очень важно восстановиться за эти два дня, - рассказал Рахимов.

«Терек» одержал четвертую победу подряд и приблизился к занимающему четвертое место «Краснодару». Теперь команды разделяет всего одно очко.

В 29-м туре 17 мая «Терек» сыграет в гостях со «Спартаком», а «Краснодар» отправится в гости к «Зениту».

Напомним, четвертое место дает право сыграть в следующем сезоне в Лиге Европы.

Матч

Томь - Терек - 1:2 (0:0)

Голы

Лебеденко 60 (0:1). Мбенг 62 (0:2). Салахутдинов 80 (1:2).

Состав

Томь: Солосин, Митерев, Пульич (Осипов, 66), Карымов, Гвинейский, Чуперка, Пугин, Попов, Баляйкин (Большунов, 66), Сасин (Салахутдинов, 69), Голышев

Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Родолфо, Торже (Лебеденко, 53), Иванов (Балай, 74), Пирис, Мохаммади, Кузяев, Мбенг (Садаев, 72)

Предупреждения:

Карымов, 27; Пугин, 38; Сасин, 65 - Торже, 19; Иванов, 74

Место и дата

14 мая 12:00, Труд, Текстовая трансляция


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