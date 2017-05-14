Thunderbirds пробилась на EPICENTER: Moscow
Команда Thunderbirds выиграла американскую квалификацию на турнир EPICENTER: Moscow.
В финале отборочных команда Романа «Resolut1on» Фоминка обыграла Team NP со счетом 2:0.
Прямые приглашения на чемпионат получили OG, Evil Geniuses, Virtus.pro, Team Liquid и Invictus Gaming. Коллектив LGD.Forever Young прошел на турнир через китайскую квалификацию.
EPICENTER: Moscow пройдет с 4 по 11 июня в «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд чемпионата составит 500 000 долларов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически