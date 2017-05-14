Жан-Габриэль Пажо: «Оттава» хорошо подготовилась к большинству «Питтсбурга»

Форвард «Оттавы» Жан-Габриэль Пажо прокомментировал первый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбургом» (2:1 OT).

«Безусловно, мы знали, что они хорошо играют в большинстве. Но нашим лучшим игроком в меньшинстве был Энди (Крэйг Андерсон). Он весь матч провел на высоком уровне.

Вообще мы хорошо подготовились к их большинству, смотрели много видео. Да и ребята были готовы жертвовать собой и блокировать броски. Сегодня мы в целом неплохо сыграли в спецбригадах, действия которых станут ключом к успеху в этой серии», – приводит слова Пажо официальный сайт НХЛ.

Напомним, 24-летний Пажо забил первый гол в матче на 14-й минуте, а овертайме сделал голевую передачу на Бобби Райана. В нынешнем розыгрыше на счету Пажо 9 (8+1) очков в 13 матчах.

«Оттава» повела в серии (1-0). Второй матч пройдет 15 мая также на льду «пингвинов».