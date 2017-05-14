Владимир Плющев: Орлов и Кузнецов в состоянии помочь команде

Бывший тренер сборной России Владимир Плющев прокомментировал приезд в сборную России Дмитрия Орлова и Евгения Кузнецова.

- Десант есть десант, это два игрока, которые по своему уровню мастерства в состоянии помочь команде. Другой вопрос, какое место найдет им тренер, с кем они будут играть, насколько они будут им соответствовать. Тем более что площадки для них непривычные, ведь с большой коробки на маленькую переходить легче, чем наоборот, поэтому понадобится определенное количество времени, - рассказал Плющев ТАСС.

Ранее главный тренер сборной России Олег Знарок рассказал, что на игроки «Вашингтона» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сыграют в матче против сборной Латвии.