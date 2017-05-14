Блан отказал трем клубам примеры и ждет предложения от «Барселоны»

Бывший главный тренер «Пари Сен-Жермен» Лоран Блан отклонил три предложения от испанских клубов в расчете возглавить «Барселону».

51-летний француз после отставки из «ПСЖ» взял паузу в тренерской карьере. За это время он получил три предложения от клубов примеры. По данным Le Parisien, на Блана выходили «Лас-Пальмас», «Бетис» и «Севилья». Однако Блан рассчитывает тренировать команды более высокого уровня, которые, в частности, будут играть в Лиге чемпионов, поэтому отказал всем трем клубам.

Как сообщается, Блан не оставляет надежд, что на него обратят внимание руководители «Барселоны», которые сейчас подыскивают замену Луису Энрике. Но в списке тренер-кандидатов каталонцев Блан занимает лишь седьмое место, что делает его шансы возглавить команду близкими к нулю.

Напомним, в 1996-1997 годах Блан играл за «Барселону» и выиграл вместе с клубом Суперкубок Европы, Кубок Испании и Кубок обладателей кубков.