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«Рено» не планирует продлевать контракт с Алонсо

Источник:  RT на русскомКомментарии

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что команда не планирует продлевать соглашение с испанским гонщиком Фернандо Алонсо. Об этом сообщает RT со ссылкой на испанскую Marca.

- Алонсо — чемпион, время которого подходит к концу, мы должны понимать, хочет ли он и дальше выступать в «Формуле-1». Мы в данный момент хотели бы продолжить сотрудничество с нашими пилотами — Хюлькенбергом и Палмером, - заявил Абитебуль.

Напомним, что Алонсо является двукратным чемпионом мира серии Формула-1( 2005, 2006), а также трехкратным вице-чемпионом (2010, 2012, 2013).

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