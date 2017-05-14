«Рено» не планирует продлевать контракт с Алонсо

Руководитель «Рено» Сириль Абитебуль заявил, что команда не планирует продлевать соглашение с испанским гонщиком Фернандо Алонсо. Об этом сообщает RT со ссылкой на испанскую Marca.

- Алонсо — чемпион, время которого подходит к концу, мы должны понимать, хочет ли он и дальше выступать в «Формуле-1». Мы в данный момент хотели бы продолжить сотрудничество с нашими пилотами — Хюлькенбергом и Палмером, - заявил Абитебуль.

Напомним, что Алонсо является двукратным чемпионом мира серии Формула-1( 2005, 2006), а также трехкратным вице-чемпионом (2010, 2012, 2013).