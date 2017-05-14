Энтони Джошуа: Я хочу боксировать еще 10-12 лет

Чемпион мира в тяжелом весе по двум версиям Энтони Джошуа рассказал о своих дальнейших планах.

- Я хочу боксировать еще 10-12 лет. Возможно, я буду выступать до возраста Владимира Кличко, все будет зависеть от состояния моего здоровья. Но я не собираюсь быть чемпионом просто для того, чтобы иметь возможность что-то купить.

Пока ты голоден до побед, это перевешивает все, в том числе и талант. Я все еще не там, где мне хочется быть, но я расту и постепенно двигаюсь к своей цели, - рассказал Джошуа.

Напомним, 29 ноября Энтони Джошуа в Лондоне нокаутировал Владимира Кличко. Теперь он владеет чемпионскими поясами WBA и IBF.



