«Интер» на своем поле уступил «Сассуоло»

Футболисты миланского «Интера» на своем поле уступили «Сассуоло» в матче 36-го тура чемпионата Италии со счетом 1:2.

Единственный мяч в составе «Интера» на счету форварда Эдера. У «Сассуоло» дублем в этом матче отметился нападающий Пьетро Йемелло.

После этого матча «Интер», набрав 56 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице серии А. «Сассуоло» с 43 очками находится на 12 месте в чемпионате.

В следующем туре 21 мая «Интер» в гостях встретится с «Лацио». В тот же день «Сассуоло» на своем поле примет «Кальяри».