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«Интер» на своем поле уступил «Сассуоло»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Футболисты миланского «Интера» на своем поле уступили «Сассуоло» в матче 36-го тура чемпионата Италии со счетом 1:2.

Единственный мяч в составе «Интера» на счету форварда Эдера. У «Сассуоло» дублем в этом матче отметился нападающий Пьетро Йемелло.

После этого матча «Интер», набрав 56 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице серии А. «Сассуоло» с 43 очками находится на 12 месте в чемпионате.

В следующем туре 21 мая «Интер» в гостях встретится с «Лацио». В тот же день «Сассуоло» на своем поле примет «Кальяри».

Матч

Интер - Сассуоло - 1:2 (0:1)

Голы

Йемелло 36 (0:1). Йемелло 50 (0:2). Эдер 70 (1:2).

Состав

Интер: Ханданович, Нагатомо (Ансальди, 46), Андреолли (Габриэл, 78), Д'Амброзио, Мурильо, Брозович, Мариу (Эдер, 46), Кандрева, Перишич, Гальярдини, Икарди

Сассуоло: Консильи, Пелузо, Ачерби, Лирола, Летсерт, Сенси, Политано (Каннаваро, 77), Бьондини, Миссироли (Аквилани, 86), Йемелло (Дефрель, 66), Берарди

Предупреждения:

Ансальди, 74; Эдер, 84; Габриэл, 90 - Пелузо, 69

Судья:

Давиде Масса (Италия)

Место и дата

14 мая 13:30, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция

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