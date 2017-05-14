«Интер» на своем поле уступил «Сассуоло»
Футболисты миланского «Интера» на своем поле уступили «Сассуоло» в матче 36-го тура чемпионата Италии со счетом 1:2.
Единственный мяч в составе «Интера» на счету форварда Эдера. У «Сассуоло» дублем в этом матче отметился нападающий Пьетро Йемелло.
После этого матча «Интер», набрав 56 очков, занимает восьмую строчку в турнирной таблице серии А. «Сассуоло» с 43 очками находится на 12 месте в чемпионате.
В следующем туре 21 мая «Интер» в гостях встретится с «Лацио». В тот же день «Сассуоло» на своем поле примет «Кальяри».
Матч
Голы
Йемелло 36 (0:1). Йемелло 50 (0:2). Эдер 70 (1:2).
Состав
Интер: Ханданович, Нагатомо (Ансальди, 46), Андреолли (Габриэл, 78), Д'Амброзио, Мурильо, Брозович, Мариу (Эдер, 46), Кандрева, Перишич, Гальярдини, Икарди
Сассуоло: Консильи, Пелузо, Ачерби, Лирола, Летсерт, Сенси, Политано (Каннаваро, 77), Бьондини, Миссироли (Аквилани, 86), Йемелло (Дефрель, 66), Берарди
Предупреждения:
Ансальди, 74; Эдер, 84; Габриэл, 90 - Пелузо, 69
Судья:
Давиде Масса (Италия)
Место и дата
14 мая 13:30, Сан-Сиро, Онлайн-трансляция