Валерий Петраков: Некорректно называть «Томь» «пионерским отрядом»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков после матча 28-го тура премьер-лиги с «Тереком» (1:2) заявил, что ему не нравится, когда его команду называют «пионерским отрядом».

«Тем людям, которые комментируют матчи по телевидению, нужно соблюдать этикет по отношению к команде. Мы все-таки входим в число 16 лучших команд России, премьер-лиги.

«Пионерский отряд» у нас в марте был. И когда об этом говорили, я ни слова критики никому не предъявлял, а сейчас зачем такое унижение делать? Я считаю, что некорректно. Это нормальные люди и футболисты. Да, нужно время. Мы не от хорошей жизни влезли в такую ситуацию», – приводит ТАСС слова Петракова.

Напомним, из-за финансовых проблем в зимнее трансферное окно «Томь» покинули опытные игроки, и в весенней части чемпионата команда представлена наполовину молодежным составом.

Добавим, что за три тура до окончания чемпионата «Томь» потеряла шансы на то, чтобы остаться в премьер-лиге.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Томь» – «Терек»