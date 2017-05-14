Валерий Петраков: Некорректно называть «Томь» «пионерским отрядом»
Главный тренер «Томи»
Валерий Петраков после матча 28-го тура премьер-лиги с «Тереком» (1:2) заявил,
что ему не нравится, когда его команду называют «пионерским отрядом».
«Тем людям, которые комментируют матчи по телевидению, нужно соблюдать этикет по отношению к команде. Мы все-таки входим в число 16 лучших команд России, премьер-лиги.
«Пионерский отряд» у нас в марте был. И когда об этом говорили, я ни слова критики никому не предъявлял, а сейчас зачем такое унижение делать? Я считаю, что некорректно. Это нормальные люди и футболисты. Да, нужно время. Мы не от хорошей жизни влезли в такую ситуацию», – приводит ТАСС слова Петракова.
Напомним, из-за финансовых проблем в зимнее трансферное окно «Томь» покинули опытные игроки, и в весенней части чемпионата команда представлена наполовину молодежным составом.
Добавим, что за три тура до окончания чемпионата «Томь» потеряла шансы на то, чтобы остаться в премьер-лиге.
Матч
Голы
Лебеденко 60 (0:1). Мбенг 62 (0:2). Салахутдинов 80 (1:2).
Состав
Томь: Солосин, Митерев, Пульич (Осипов, 66), Карымов, Гвинейский, Чуперка, Пугин, Попов, Баляйкин (Большунов, 66), Сасин (Салахутдинов, 69), Голышев
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Семёнов, Родолфо, Торже (Лебеденко, 53), Иванов (Балай, 74), Пирис, Мохаммади, Кузяев, Мбенг (Садаев, 72)
Предупреждения:
Карымов, 27; Пугин, 38; Сасин, 65 - Торже, 19; Иванов, 74
Место и дата
14 мая 12:00, Труд, Текстовая трансляция
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча «Томь» – «Терек»