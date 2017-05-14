Андрей Тихонов: «Енисею» все равно с кем играть, нам бы доплыть до «стыков»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов надеется на то, что его команда сможет пробиться в премьер-лигу через стыковые матчи.

- Нам бы самим доплыть до «стыков» сначала. Какая разница с кем играть, наши ребята умеют играть в футбол. Любая команда из РФПЛ, даже нижней части таблицы, она лучше или на уровне первых команд ФНЛ, - цитирует Тихонова официальный сайт клуба.

«Енисей» набрал 60 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице ФНЛ, которое позволяет сыграть в стыковых матчах за право выступать в следующем сезоне в премьер-лиге.

20 мая в заключительном туре «Енисей» сыграет на выезде с «Нефтехимиком».