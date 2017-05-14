Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург1 : 2 ОТОттава
Формула-1  Гран-при Испании. Гонка
Футбол  Ростов- : -Рубин
Футбол  Томь1 : 2Терек
Футбол  Уфа0 : 0Анжи
Хоккей  Швейцария- : -Финляндия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Руни проиграл 590 тысяч евро в казино

Источник:  The SunКомментарии

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни расстался с крупной суммой денег в игорном заведении.

Руни посетил казино, где играл в блэкджек и рулетку, часто делая ставки на красное. Футболист провел в этом заведении два часа, выпил несколько бутылок пива и проиграл 590 тысяч евро.

Отметим, что недельная зарплата Уэйна в клубе составляет 345 тысяч евро. 

Ранее сообщалось, что Руни может покинуть «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.



Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
АПЛ. 37-й тур. «Вес Хэм» - «Ливерпуль», «Тоттенхэм» – «МЮ» и другие матчи. ОнлайнВсе матчи чемпионата Англии по футболу на сайте «Советского спорта».Тибо Куртуа: Многие игроки «Челси» жаждут выиграть Лигу чемпионовГолкипер «Челси» Тибо Куртуа поделился эмоциями от победы команды в чемпионате Англии.«Халл» уступил «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛМатч 37-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Халл Сити» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Пэлас».Победить «Ростов» и проиграть 37 миллионов. Как Руни за ночь прогорел в казиноПобедить «Ростов» и проиграть 37 миллионов. Как Руни за ночь прогорел в казиноФорвард «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Уэйн Руни здорово отметил домашнюю победу на «Ростовом» (1:0), проиграв за ночь в казино полмилВенгер продлит контракт с «Арсеналом»Арсен Венгер продолжит сотрудничество с лондонским «Арсеналом», сообщает L’Equipe.Покорители Британии. Как «Арсенал» прервал ещё одну сериюПокорители Британии. Как «Арсенал» прервал ещё одну сериюОбозреватель «Советского спорта» об интригующей борьбе за лигочемпионское место в АПЛПогба пропустит матч «Тоттенхэм» - «МЮ» из-за смерти отцаПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба пропустит матч 37-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом» из-за смерти отца.Разгромы от «Локо», «Арсенала» и России, первое поражение Канады на ЧМ и супергол Малкина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает начать день с главных новостей утра воскресенья.Болельщики «Мидлсбро» попросили арбитра удалить своего голкипераБолельщики «Мидлсбро» во время матча 37-го тура чемпионата Германии против «Саутгемптона» (1:2) попросили арбитра встречи удалить собственного голкипера Брэда Гузана, сообщает Lenta.RU.Дубль Жиру помог «Арсеналу» разгромить «Сток Сити»Футболисты «Сток Сити» в домашнем матче 37-го тура чемпионата Англии крупно проиграли «Арсеналу» из Лондона.Хосеп Гвардиола: Когда играешь с «Лестером», понимаешь, почему они стали чемпионамиГлавный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал домашнюю победу над «Лестером» (2:1) в 37-м туре чемпионата Англии.Каспер Шмейхель: В эпизоде с первым голом у Стерлинга точно был офсайдГолкипер «Лестера» Каспер Шмейхель поделился впечатлениями после матча 37-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити». Напомним, что его команда уступила со счетом 1:2.Яя Туре: Я ненавижу дни рожденияОтмечающий сегодня 34-летие полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре после домашней победы в 37-м туре чемпионата Англии над «Лестером» (2:1), рассказал, каким он видит свое будущее.«Манчестер Сити» обыграл «Лестер»Матч 37-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Сити» и «Лестером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Манчестер Сити».«Манчестер Сити» - «Лестер». Кинг был заменен из-за травмыПолузащитник «Лестера» Энди Кинг был заменен из-за травмы в матче 37-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Сити».Слуцкий может стать главным тренером «Уотфорда»Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий будущим летом может возглавить английский «Уотфорд», сообщает The Times.«Челси» - чемпион. 5 причин успеха«Челси» - чемпион. 5 причин успеха«Советский спорт» рассказывает, за счет чего «Челси» в этом сезоне имел такое преимущество над конкурентами в чемпионате Англии.Клаудио Раньери: Горжусь тем, что премьер-лигу снова выиграл тренер-итальянецБывший наставник «Лестера» Клаудио Раньери прокомментировал победу «Челси» в чемпионате Англии-2016/17.«Челси» получит 150 миллионов фунтов за победу в чемпионате Англии«Челси» досрочно обеспечил себе победу в чемпионате Англии нынешнего сезона. Стало известно, сколько клуб заработает в качестве призовых.Курильщик Буффон и гений Бензема. Главные события еврофутбола (видео)Курильщик Буффон и гений Бензема. Главные события еврофутбола (видео)«Советский спорт» представляет главные события в мире зарубежного футбола за последние пять дней.
Футбол
Станислав Черчесов: Надеемся, загвоздок в выступлении Фернандеса за сборную России не будет
Футбол
Победитель Евровидения: Я национальный герой Португалии? Думал, что это Криштиану Роналду
Футбол
«Амкар» – «Спартак». Самедов не выиграл ни одного единоборства
Футбол
Тибо Куртуа: Многие игроки «Челси» жаждут выиграть Лигу чемпионов
все новости
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтедкалендарьстатистика
Уэйн Руни
Уэйн Рунивсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости