Руни проиграл 590 тысяч евро в казино

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни расстался с крупной суммой денег в игорном заведении.

Руни посетил казино, где играл в блэкджек и рулетку, часто делая ставки на красное. Футболист провел в этом заведении два часа, выпил несколько бутылок пива и проиграл 590 тысяч евро.

Отметим, что недельная зарплата Уэйна в клубе составляет 345 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что Руни может покинуть «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона.









