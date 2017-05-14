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Крэйг Андерсон: Наша бригада меньшинства проделала отличную работу и не позволила «Питтсбургу» поймать кураж

Источник:  NHLКомментарии

Голкипер «Оттавы» Крэйг Андерсон высказался о первом матче финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ с «Питтсбургом» (2:1 OT).

На протяжении большей части матча «сенаторы» вели в счете, однако за пять с половиной минут до конца третьего периода гол форварда Евгения Малкина перевел игру в овертайм, в котором форвард Бобби Райан принес «Оттаве» первую победу в серии.

«Все дело в том, что когда период заканчивается, весь настрой, который команда приобретает или теряет, обнуляется. У вас есть возможность выйти и начать все с самого начала. Думаю, в этом главный посыл. По крайней мере, себе я говорю, что все начинается заново, счет 0:0, и мне просто нужно отразить следующий бросок.

Наша бригада меньшинства проделала отличную работу, что придало сил команде. Мы смогли отстоять и не дали «Питтсбургу» поймать кураж», – приводит слова Андерсона официальный сайт НХЛ.

«Оттава» повела в серии (1-0). Второй матч пройдет 15 мая также на льду «пингвинов».

Матч

Питтсбург - Оттава - 1:2 О.Т. (0:1, 0:0, 1:0, 0:1)

Голы:

Пажо (Райан), 14:32 (0:1). Малкин (Хэйнси, Куниц), 54:25 (1:1). Райан (Пажо, Стоун), 64:59 (1:2).

Место и дата

14 мая 02:00, Пи-Пи-Джи Пэйнтс Арена, Онлайн-трансляция

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