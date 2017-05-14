«Халл» уступил «Кристал Пэлас» и вылетел из АПЛ
Матч 37-го тура чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Халл Сити»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 4:0 в пользу «Пэлас».
В составе победителей отличились Уилфрид Заа, Кристиан Бентеке, Лука
Миливоевич (с пенальти) и Патрик ван Анхолт. «Кристал Пэлас» набрал 41 очко и
занимает 13-е место, обеспечив себе прописку в АПЛ на следующий сезон. У «Халла»
34 очка и 18-е место. После этого поражения команда потеряла шансы на
сохранение прописки в АПЛ.
Чемпионат Англии. Преьмер-лига
37-й тур
Кристал Пэлас - Халл Сити - 4:0 (2:0) Заа 3 (1:0). Бентеке К. 34 (2:0). Миливоевич 84 (3:0 - пен.). ван Анхолт 90 (4:0). Кристал Пэлас: Хеннесси, Келли, Уорд, Томкинс (Делэйни, 87), Кабай (МакАртур, 62), Панчон, Таунсенд (ван Анхолт, 75), Миливоевич, Заа, Бентеке К., Шлупп Халл Сити: Якупович, Магуайр Г. (Дэвис, 50), Робертсон (Мэлони, 46), Раноккиа (Боуэн, 46), Доусон, Эвандро, Н'Диай, Аль-Мухаммади, Клукас, Гросицки, Ниасс Кабай, 36; Панчон, 41; ван Анхолт, 90 - Робертсон, 40; Н'Диай, 80; Доусон, 85; Дэвис, 87; Клукас, 90 Мартин Аткинсон (Англия) 14 мая 14:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Кристал Пэлас - Халл Сити - 4:0 (2:0)
Заа 3 (1:0). Бентеке К. 34 (2:0). Миливоевич 84 (3:0 - пен.). ван Анхолт 90 (4:0).
Кристал Пэлас: Хеннесси, Келли, Уорд, Томкинс (Делэйни, 87), Кабай (МакАртур, 62), Панчон, Таунсенд (ван Анхолт, 75), Миливоевич, Заа, Бентеке К., Шлупп
Халл Сити: Якупович, Магуайр Г. (Дэвис, 50), Робертсон (Мэлони, 46), Раноккиа (Боуэн, 46), Доусон, Эвандро, Н'Диай, Аль-Мухаммади, Клукас, Гросицки, Ниасс
Кабай, 36; Панчон, 41; ван Анхолт, 90 - Робертсон, 40; Н'Диай, 80; Доусон, 85; Дэвис, 87; Клукас, 90
Мартин Аткинсон (Англия)
14 мая 14:00, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция