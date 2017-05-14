Тибо Куртуа: Многие игроки «Челси» жаждут выиграть Лигу чемпионов
Голкипер «Челси» Тибо Куртуа поделился эмоциями от победы команды в чемпионате Англии.
- В конце мы получили свою награду за всю ту работу, которую проделывали в течение сезона, и это дорогого стоит, мы снова можем пережить это потрясающее чувство. Это потрясающее чувство. Я живу ради таких моментов радости.
В прошлом сезоне говорили, что мы не хотим больше играть, что мы ленивы, но это неправда. Мы пытаемся побеждать, и в прошлом году мы просто оступились, это был временный спад, особенно для такой команды, как «Челси», где собраны такие игроки. Разочарование задело гордость каждого, поэтому в этом сезоне мы реабилитировались
В этом году есть новая цель — к нам возвращается Лига чемпионов. Уже несколько лет «Челси» не выигрывал этот трофей. И я был в шаге от трофея, но не смог его получить. Многие игроки жаждут выиграть Лигу чемпионов, — цитирует Куртуа пресс-служба «Челси».
Напомним, «Челси» в 37-м туре чемпионата Англии на выезде взял верх над «Вест Бромвичем» (1:0) и досрочно обеспечил себе чемпионский титул в сезоне-2016/17.