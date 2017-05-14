«Амкар» – «Спартак». Самедов не выиграл ни одного единоборства
Вчера в матче 28-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Амкар» – 1:0. Единственный гол на счету Самедова.
По данным Wyscout, самым бьющим игроком матча стал Гасилин – 6 ударов (1 в створ). Наибольшее количество передач сделал Гол – 70 (точность – 93%). Он же чаще всех вступал в единоборства – 35 (выиграл – 43%). Отметим, что Самедов не выиграл ни одного единоборства из десяти. Также Гол показал лучший результат по обводкам – 12.
Матч
Голы
Самедов 50 (0:1).
Состав
Амкар: Хомич, Милькович, Занев, Идову, Зайцев, Гол, Гиголаев (Прокофьев, 86), Баланович (Костюков, 60), Комолов (Салугин, 78), Бодул, Гасилин
Спартак: Селихов, Боккетти, Тигиев, Джикия, Кутепов, Ананидзе, Глушаков (Тимофеев, 72), Леонтьев, Самедов, Мельгарехо (Промес, 58), Адриано (Зе Луиш, 58)
Предупреждения:
Занев, 76 - нет
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
13 мая 14:30, Звезда, Текстовая трансляция