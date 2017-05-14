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Исмаили: Мне было бы приятно защищать честь сборной Украины

Источник:  ТК «Футбол» (Украина)Комментарии

Бразильский защитник донецкого «Шахтера» Исмаили сказал, что он не против выступать за сборную Украины.

«Украинское гражданство? Честно, я на эту тему еще особенно не задумывался. Потому что мне еще не хватает, кажется, одного года, чтобы принять гражданство. Поэтому это пока разговоры и мысли вслух.

Но это было бы здорово. Каждый футболист мечтает сыграть за сборную. Но остается еще немало вопросов. Еще предстоит выяснить немало деталей. На все это у меня еще есть время. Мне было бы приятно защищать честь сборной Украины», - цитирует Исмаили сайт украинских телеканалов «Футбол 1/2».

27-летний Исмаили выступает за «Шахтер» с 2013 года.

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