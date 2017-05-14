Исмаили: Мне было бы приятно защищать честь сборной Украины
Бразильский защитник донецкого «Шахтера»
Исмаили сказал, что он не против выступать за сборную Украины.
«Украинское гражданство? Честно, я на эту тему еще особенно не задумывался.
Потому что мне еще не хватает, кажется, одного года, чтобы принять гражданство.
Поэтому это пока разговоры и мысли вслух.
Но это было бы здорово. Каждый футболист мечтает сыграть за сборную. Но
остается еще немало вопросов. Еще предстоит выяснить немало деталей. На все это
у меня еще есть время. Мне было бы приятно защищать честь сборной Украины», -
цитирует Исмаили сайт украинских телеканалов «Футбол 1/2».
27-летний Исмаили выступает за «Шахтер» с 2013 года.
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