Игорь Кобзарь продолжит карьеру в «Кузбассе»

Связующий казанского «Зенита» Игорь Кобзарь в следующем сезоне будет защищать цвета кемеровского «Кузбасса». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Кобзарь выиграл пять последних чемпионатов страны – с «Белогорьем» (2013) и «Зенитом» (2014, 2015, 2016, 2017). Также в составе казанского клуба он трижды побеждал в Лиге чемпионов и дважды – в Кубке России.

Ранее состав «Кузбасса» пополнили доигровщики Дмитрий Ильиных и Ярослав Подлесных, а также диагональный Виталий Васильев.