Победитель Евровидения: Я национальный герой Португалии? Думал, что это Криштиану Роналду

Победитель песенного конкурса Евровидение 2017 года Сальвадор Собрал считает, что Криштиану Роналду больше заслуживает звание национального героя, чем он.

«Благодарен людям, которые поддержали мою песню. Благодарю вас за все те сообщения, которые я получал из Португалии, из всей Европы и всего мира Я почувствовал вашу любовь.

Я национальный герой Португалии? Думал, что это Криштиану Роналду. Я хочу жить мирной жизнью. Возможно, вокруг меня поначалу будет какая-то суета, но я бы не назвал бы себя национальным героем. Было бы странно, если бы я считал себя таковым», - цитирует Собрала официальный сайт Евровидения.

Густаво Собрал стал первым португальским исполнителем, который выиграл конкурс. В 2016 году сборная Португалии вместе с Роналду впервые выиграла чемпионат Европы.