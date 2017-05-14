Станислав Черчесов: Надеемся, загвоздок в выступлении Фернандеса за сборную России не будет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что защитник ЦСКА Марио Фернандес должен получить разрешение на выступление за сборную России в ближайших товарищеских матчах.

«Чисто хронологически, у него проходит срок в пять лет с момента подписания контракта в России. Надеемся, загвоздок не будет. Юристы этим занимаются», – приводит ТАСС слова Черчесова.

Напомним, по правилам ФИФА футболист может сменить спортивное гражданство спустя пять лет после переезда в страну, за сборную которой он намерен выступать. Фернандес подписал контракт с ЦСКА в 2012 году.

Добавим, что перед Кубком конфедераций сборная России проведет товарищеские матчи с Венгрией (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).