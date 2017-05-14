Игорь Беланов: Лобановский брал неограненный спортивный талант и вытачивал из него футбольный бриллиант

Бывший форвард киевского «Динамо», обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов поделился воспоминаниями о Валерии Лобановском. 13 мая исполнилось 15 лет со дня смерти знаменитого тренера.

«13 мая 2002 года перестало биться сердце Валерия Васильевича. Это утрата для украинского и мирового футбола. Мне как человеку, которого Валерий Васильевич воспитал очень тяжело даются эти строки. Ведь Васильич был нам как отец. Он как ювелир брал неограненный спортивный талант и аккуратно вытачивал из него футбольный бриллиант.

Он как дирижер ловко дирижировал командой-оркестром, доводя до логического завершения начатую оперу. Он человек, которому нельзя было сказать нет! Он всегда добивался своего. И вел нас, молодых, спортивно злых и талантливых пацанов к футбольному Олимпу.

Он человек-легенда. Такие рождаются один на миллион. И мне очень жаль, что с нами нет нашего Рыжего Подсолнуха», - цитирует Беланова Tribuna.com.