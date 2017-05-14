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Зидан предоставил Марсело отдых в матче с «Севильей»

Источник:  MarcaКомментарии

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не включил защитника Марсело в состав команды на матч 37-го тура примеры с «Севильей».

Тренерский штаб решил предоставить 29-летнему бразильцу отдых. Также в матче не сыграют восстанавливающиеся после травмы защитники Пепе и Дани Карвахаль, а также полузащитник Гарет Бэйл.

Состав «Реала»:

вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Рубен Яньес;

защитники: Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Начо, Фабиу Коэнтрау, Данило;

полузащитники: Тони Кроос, Хамес Родригес, Каземиро, Матео Ковачич, Лука Модрич, Марко Асенсио, Иско;

форварды: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Лукас Васкес, Альваро Мората.

Матч «Реал» – «Севилья» пройдет 14 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – 21:00 (мск).

Матч

Реал - Севилья

Место и дата

14 мая 21:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

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