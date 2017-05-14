Зидан предоставил Марсело отдых в матче с «Севильей»
Главный тренер «Реала»
Зинедин Зидан не включил защитника Марсело в состав команды на матч 37-го тура
примеры с «Севильей».
Тренерский штаб решил предоставить 29-летнему бразильцу отдых. Также в матче не сыграют восстанавливающиеся после травмы защитники Пепе и Дани Карвахаль, а также полузащитник Гарет Бэйл.
Состав «Реала»:
вратари: Кейлор Навас, Кико Касилья, Рубен Яньес;
защитники: Рафаэль Варан, Серхио Рамос, Начо, Фабиу Коэнтрау, Данило;
полузащитники: Тони Кроос, Хамес Родригес, Каземиро, Матео Ковачич, Лука Модрич, Марко Асенсио, Иско;
форварды: Криштиану Роналду, Карим Бензема, Лукас Васкес, Альваро Мората.
Матч «Реал» – «Севилья» пройдет 14 мая на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Начало – 21:00 (мск).
Матч
Место и дата
14 мая 21:00, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция