Команда Халка продлила беспроигрышную серию в чемпионате Китая до шести матчей

«Шанхай СИПГ» в матче 9-го тура чемпионата Китая обыграл «Тяньцзинь Тэда» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Фу Хуань. В следующем туре команда Халка и Виллаш-Боаша сыграет в дерби против «Шанхай Шеньхуа», за который выступает Карлос Тевес.

«Шанхай СИПГ» набрал 20 очков и остался на втором месте в чемпионате. Лидирует «Гуанчжоу Эвергранд», в активе которого 22 балла.

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