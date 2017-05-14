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Ди Франческо согласился возглавить «Рому»

Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Сассуоло» Эусебио Ди Франческо дал согласие возглавить «Рому». 47-летний тренер придет на смену Лучано Спаллетти, который покинет клуб по окончании сезона.

Срок действия контракта Ди Франческо с «Сассуоло» истекает в 2019 году, однако сумма отступных составляет всего три миллиона евро. И «Рома» готовится активировать эту опцию.

Отметим, что в 1997-2001 годах Ди Франческо выступал за «Рому» и в сезоне 2000/2001 выиграл с командой скудетто.

После завершения карьеры итальянец тренировал «Виртус Ланчано» (2008-2009), «Пескару» (2010-2011), «Лечче» (2011), а в 2012 году возглавил «Сассуоло».

Под руководством Ди Франческо «нероверди» вышли в серию A, а по итогам прошлого сезона завоевали право сыграть в Лиге Европы.

При этом под руководством Ди Франческо в «Сассуоло» раскрылись многие игроки из академии «Ромы», выступавшие в команде на правах аренды.

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