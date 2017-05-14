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Хеннер Зигфельд: Цель в 600 тысяч зрителей на чемпионате мира видится вполне достижимой

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный секретарь оргкомитета ЧМ-2017 Хеннер Зигфельд рассказал, что посещаемость турнира в Кельне и Париже превзошли все ожидания организаторов.

- Ход продажи билетов до начала турнира позволял нам надеяться на полные трибуны на матчах сборной Германии в Кельне. Но на самом деле мы превзошли все наши ожидания. Из стран-участниц приехало очень много людей, которые создают фантастическую атмосферу на трибунах. Основываясь на текущей посещаемости, наша первоначальная цель в 600 тысяч зрителей видится очень достижимой, - цитирует Зигфельда «Р-Спорт».

Ранее стало известно, что за девять дней 42 матча турнира посетило  431 040 зрителей, что превышает общую посещаемость чемпионата мира, который прошел в прошлом году в Москве и Санкт-Петербурге (417 414 человек).

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