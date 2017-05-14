Джон Купер: В словах Кучерова нет ничего криминального, он хочет сделать «Тампу» лучше

Главный тренер «Тампы-Бэй» Джон Купер высказался об интервью форварда команды Никиты Кучерова, в котором он заявил, что некоторые игроки «молний» засиделись в команде.

«Я прочитал интервью Кучерова целиком, могу объяснить его слова только эмоциями. Все мы были расстроены тем, что не попали в плей-офф, хотя с этим сезоном связывали большие ожидания.

Тем не менее, я не увидел ничего криминального в словах Кучерова, нет никаких обид, я вообще уже забыл про то интервью. Просто Кучеров по-настоящему командный игрок, он хочет сделать «Тампу» и своих партнеров лучше. Могу заверить вас, что Никиту очень любят в команде», – приводит «Р-Спорт» слова Купера.

Напомним, в нынешнем сезоне 23-летний Кучеров стал вторым снайпером и пятым бомбардиром регулярного чемпионата НХЛ. На его счету 85 (40+45) очков в 74 матчах.

Сейчас Кучеров выступает за сборную России на чемпионате мира, а Купер тренирует сборную Канады.